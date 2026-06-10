Di Marzio ammette: "Per noi cronisti è difficile riuscire a capire che tempi avrà il Milan nella definizione dei ruoli scoperti"

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' - sulla situazione del Milan.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' - sulla situazione del Milan, bloccata al momento tra la scelta dell'allenatore e quella del direttore sportivo: "Glasner sembra il favorito, ma per noi cronisti è difficile riuscire a capire che tempi avrà il Milan nella definizione dei ruoli scoperti. Potrebbe, dovrebbe essere questa la settimana giusta per provare ad avere qualche decisione definitiva. Vedremo se sarà Glasner, se sarà Jaissle, se arriverà o meno Rangnick.

Il Milan è l'unica squadra che ancora non ha in mano accordi definitivi. Sta flirtando con Rangnick da giorni, ma evidentemente senza avere il suo ok definitivo, oppure perché lo stesso Milan non è convinto di affidare a Rangnick tutta l'area tecnica. C'è poi il discorso relativo all'allenatore. Il Milan ha incontrato Glasner, che è un uomo di Rangnick, ma potrebbe arrivare anche a prescindere da Rangnick. Il Milan continua le sue consultazioni, continua i suoi casting. L'augurio, e lo diciamo davvero non solo da cronisti di mercato ma anche per i tifosi e perché il Milan possa cominciare la propria operatività, è che prima o poi, anzi più prima che poi, il Milan decida di chiudere con una struttura. Altrimenti è tutto assolutamente bloccato".