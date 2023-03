Marzo amaro per il Milan: si chiude senza vittorie

MilanNews.it

Il 2023 del Milan non migliora. Nonostante il mese di marzo abbia portato la qualificazione ai quarti di Champions League dopo il pareggio in casa del Tottenham, i rossoneri non sono riusciti a vincere una partita nelle quattro disputate in questo mese, che si chiude con la pausa per le nazionali: sconfitta con la Fiorentina, pareggi con Tottenham e Salernitana, e si chiude con il pesante 3-1 di Udine.