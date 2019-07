Massara: "Giocare sul rapporto tra Boban e Modric potrebbe essere la chiave per rendere concreta questa suggestione"

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha parlato così di Modric e il Milan: “Maldini non ha smentito che Modric sarebbe il vero colpo per inaugurare una nuova era. Con il Real Madrid ancora non c’è stato nessun contatto ma Boban ha parlato con Modric e il Milan con l’agente di Modric ha parlato. È una situazione difficile per i costi, lo stipendio è esoso: 12 milioni e mezzo a stagione. È una suggestione su cui sotto traccia il Milan ha iniziato a lavorare. Giocare sul rapporto tra Boban e Modric potrebbe essere la chiave per rendere concreta questa suggestione”