Massara su Demiral: "Milan e Juventus non scoraggiate dall'infortunio di Chiellini"

Il giornalista di Sky Sport, Dario Massara ha parlato così dell'interesse del Milan per Demiral: “La trattativa è ancora in piedi. Milan e Juventus non sono state condizionate dall’infortunio di Chiellini, che non ha scoraggiato i rossoneri. Ci sono stati contatti telefonici, il Milan e Giampaolo vogliono Demiral. La Juventus non la ha dichiarato incedile ma non lo lascerà andare via gratuitamente. Se la Juventus entrerà nell’ottica delle idee di cedere Demiral, la formula potrebbe non rappresentare un problema: o titolo definitivo o una formula che possa lasciare alla Juve un controllo futuro”