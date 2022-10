Materazzi provoca: “Calhanoglu? Ringraziamo i milanisti chiacchieroni che ce l’hanno lasciato. Lui fa i fatti”

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nel pre-partita di Inter-Viktoria Plzen, Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, si è così espresso a InterTV provocando i milanisti su Calhanoglu: "Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l'hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui che è un ragazzo che parla poco ma fa i fatti. Corre è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui". Lo riporta fcinter1908.it.