Matthaus bacchetta l'Italia: "Addormentata sul 2-0: neanche a scuola dovrebbe succedere"

vedi letture

L'ex campione dell'Inter e della Nazionale tedesca, Lothar Matthäus, ha scritto la sua opinione sul sito di Sky Sport in Germania riguardo alla sfida pareggiata dalla squadra di Nagelsmann ieri sera contro l'Italia.

Per Matthaus è da lodare il fatto che "la Germania ha messo alle strette i suoi avversari e non ha concesso nulla nel primo tempo", tanto che per l'ex Pallone d'Oro "questi sono stati i migliori 45 minuti del mandato di Julian Nagelsmann finora". Poi sugli azzurri ha aggiunto che "dopo l'1-0, l'Italia era completamente fuori gioco. La Germania ha saputo sfruttare questa incertezza".

A proposito di incertezze, l'esempio più eclatante è ovviamente "il calcio d'angolo di Kimmich che ha portato il risultato sul 2-0 di Jamal Musiala, quando gli italiani erano completamente addormentati. Una cosa del genere non dovrebbe nemmeno succedere a una squadra scolastica. Il gol più strano è stato il 2-0 . Ma il modo in cui la Germania ha combinato le retrovie prima dell'1-0 e del 3-0 è stato geniale. Rapido recupero della palla, massima velocità in avanti, buone corse e forte occupazione dell'area di rigore".

La ripresa però è stata differente per Matthaus dato che i tedeschi "hanno perso il controllo della partita, perché sono stati poco attenti e non hanno più avuto la stessa determinazione, compattezza e attacco dei primi 45 minuti". Questo nonostante "in campo ci fossero giocatori esperti come Kimmich, Jonathan Tah e Antonio Rüdiger, ma all'improvviso il ritmo della partita è cambiato". Infine un'ammissione: "Se il primo rigore non fosse stato annullato e l'Italia avesse già segnato il 3-3, la fase finale della gara sarebbe stata ancora più combattuta".