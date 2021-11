Mattioli: "Il Milan deve dimostrare di essere una numero uno al derby"

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto al TMW News ed ha parlato, tra le altre cose, del derby di domenica sera: "L'Inter non può permettersi di perderlo perché andrebbe a 10 punti dal Milan che cominciano ad essere tanti. Sono convinto che ne vedremo delle belle perché sarà determinante per entrambe: il Milan deve confermare di essere una numero uno, e lo è, mentre l'Inter deve vincere per non perdere il treno definitivamente perché poi 10 punti con due squadre davanti sono troppi. Sono curioso perché è vero che l'Inter non ha mai vinto con una big, ma è relativo perché ha sempre giocato all'altezza, mentre il Milan dovrà dimostrare che la copia di ieri sera è sbiadita e distratta, non so fino a che punto involontariamente".