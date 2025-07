Mauro ci mette la firma: "Il Milan prenderà molti meno gol con Allegri e farà quelli che servono per stare tra le prime quattro"

Massimo Mauro, ex calciatore, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla situazione della Juventus: "Assolutamente. Hanno ciò che serviva: competenza, conoscenza, juventinità. C’è più grinta e determinazione, entrambi vogliono dimostrare di essere bravi, senza presunzione. Non so in che condizioni sia Chiesa - ha concluso - ma se sta bene lo riprenderei: è forte, ha vinto, conosce la Juventus e la Nazionale".

Sul campionato italiano:

"Napoli al primo posto, perché ha vinto e perché si è rinforzato. La permanenza di Conte è straordinaria, ma sarà bellissimo seguire due personalità come la sua e quella di De Laurentiis. L’Inter è una corazzata, il Milan prenderà molti meno gol con Allegri e farà quelli che servono per stare tra le prime quattro, ci metto la firma. La Juve deve stare assolutamente tra le prime quattro e lottare per lo scudetto. Deve tornare a essere competitiva per quello".

