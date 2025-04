Mauro: "Leao quando non ha il pallone tra i piedi sembra un rapper che gira per il campo"

Il Milan è ormai tagliato fuori dalla corsa alla Champions League, non matematicamente ma realisticamente. Il rischio adesso è di perdere anche la possibilità di giocare in Europa la prossima stagione: al momento la minore competizione continentale, la Conference League, dista 5 punti. A parlare della situazione della formazione rossonera, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati in onda su Radio 24, ci ha pensato l'ex calciatore Massimo Mauro.

Le parole di Massimo Mauro: "L'equilibrio il Milan non l'ha trovato all'inizio del campionato, a metà campionato e non lo sta trovando adesso. Ora, io dico am si può continuare a giocare con Leao, Pulisic, Abraham, Reijnders, Fofana? È impossibile. Leao meraviglioso quando ha il pallone tra i piedi ma quando non ce l'ha sembra un rapper che gira per il campo. Onestamente così il Milan non può giocare. Anche Pulisic quando la palla ce l'hanno gli altri tenta di aiutare ma è quello che è. Reijnders è un giocatore meraviglioso ma soltanto dalla metà campo in avanti. Speravo che Conceicao si assumesse la responsabilità di dire: così non si può giocare"