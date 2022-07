Maxi controllo antidoping per Hulk, il brasiliano perde 6 kg e l'aereo della squadra

Fonte: tuttomercatoweb.com

Vicenda curiosa capitata ad Hulk, attaccante brasiliano dell'Atletico Mineiro, ieri sera eliminato dal Flamengo dalla coppa del Brasile. Come riportano diversi quotidiani in Brasile, l'attaccante ex Zenit è stato protagonista di una serata parecchio complicata. Dopo la sconfitta contro il Flamengo, Hulk è stato sorteggiato per il test antidoping ma, essendo disidratato, l'attaccante ha impiegato quattro ore per poter essere testato. Hulk ha raccontato di aver perso sei kg rispetto al giorno prima ("Pesavo 97 kg e sono uscito che ero 91"), ma visto il maxi-controllo, il brasiliano non ha perso solo peso ma anche l'aereo della squadra, che non ha potuto aspettarlo ed è tornata a Belo Horizonte senza l'attaccante, rientrato in piena notte con un jet privato.