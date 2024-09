Maxime Lopez: "In termini di atmosfera, Sassuolo era orribile"

Maxime Lopez, centrocampista francese reduce dalla stagione alla Fiorentina che il Sassuolo ha venduto questa estate al Paris FC, ha parlato a RMC Sport. Il giocatore, dopo aver ammesso di aver vissuto un periodo difficile a causa della mancanza di offerte durante l'estate, ha spiegato: "Ho abbattuto un muro... Giocatori, abbiamo tutti un nostro ego ma cosa volete fare? Io sono arrivato il Ligue 2 senza alcuna pretesa".

La sua esperienza in Italia fra Sassuolo e Fiorentina?

"La mia partenza dall'OM nel 2021 fu dovuta ad aspetti sportivi. Con Villas-Boas non giocavo granché. Mi metteva in campo come attaccante di destra e non aveva senso. Avevo 22 anni e dovevo fare una scelta. In Italia in termini di atmosfera, Sassuolo era orribile. Alla Fiorentina invece ho ritrovato alcuni aspetti di ciò che mi mancava a Marsiglia. Hanno investito quasi 120 milioni nel centro di allenamento, c'era pressione ed entusiasmo".

De Zerbi all'Olympique Marsiglia?

"Ama davvero Marsiglia, voleva allenare un club di questo livello con questo tipo di pressioni. Se avesse deciso di portarmi lì, sicuramente sarei andato".