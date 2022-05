Maxischermo Sassuolo-Milan, Fontana: "Mia proposta caduta nel vuoto. Peccato, la guarderemo da casa"

MilanNews.it

© foto di Christian Pravatà

Attilio Fontana, governatore della regione Lombardia, si è così espresso su Twitter sulla questione maxischermo per Sassuolo-Milan: "Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra essere caduta nel vuoto. Peccato, la guarderemo da casa"