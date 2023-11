Media spettatori, San Siro comanda: la classifica in A

Transfermarkt.it ci fornisce questa interessante classifica riguardante gli spettatori medi in Serie A: San Siro comanda, con l'Inter che in media ha 73.163 spettatori a partita e il Milan di poco sotto con 72.362. Terzo posto per gli oltre 62mila della Roma all'Olimpico, poi il Napoli con 46.000 e la Lazio con 41.000.