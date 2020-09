Meeting Estate Ischia, Tonali miglior talento d'Italia

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è conclusa la 39/a edizione del Meeting Estate di Ischia presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto il patron Franco Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi Castaldo per allestire l'appuntamento del 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra un anno. La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la partecipazione di Matteo Marani editorialista e volto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola, responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse si è aperta con la consegna del Premio Aragonese. Durante la serata inaugurale Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'Italia che per motivi legati all'emergenza sanitaria è stato rinviato in accordo con l'Associazione Italiana Calciatori. La giuria per il 2020 ha ritenuto miglior giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore Sandro Tonali del Brescia, fresco di passaggio al Milan, migliore calciatrice Alia Guagni ex Fiorentina ed oggi all'Atletico Madrid, talento alla carriera a Dino Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. Nella giornata conclusiva all'interno del premio Editoria by Agisport biblioteca sport e benessere, Giuseppe Ilario ha presentato il libro "Eravamo ottantamila" (Graus Editore). (ANSA).