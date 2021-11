Meglio a due o a tre? Tonali: "L'anno scorso avrei detto a tre, oggi a due"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta con il Sassuolo, Sandro Tonali ha commentato così il suo ruolo:

Ti trovi meglio a due o a tre? Con quale compagno ti trovi meglio a centrocampo? “L’anno scorso ti avrei detto a tre, oggi ti dico a due. Per tornare a tre mi servirebbe ancora un po’ di tempo. Siamo con lo stesso metodo da due anni, e ora sta andando molto meglio rispetto all’anno scorso. Non ha importanza il compagno ma è importante lavorare tutti e 4 bene e farsi ritrovare pronti. Bisogna essere pronti con qualsiasi compagno, non ti dico il nome del compagno perché non c’è uno preferito”.