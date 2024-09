Menez si ritira, il Milan lo saluta: "Grazie per la magia"

vedi letture

Jeremy Menez lascia il calcio giocato. L'attaccante francese, in un video postato su X dal giornalista Jonathan Beilin, ha annunciato il suo ritiro. L'ex Milan e Roma, svincolato dopo l'esperienza al Bari, ha annunciato anche la sua avventura nella Kings League. 37 anni, Menez ha vestito per due stagioni la maglia del Milan, dal 2014 al 2016. L'attaccante ha dato il meglio di sé sotto la gestione Filippo Inzaghi, dove impiegato come finto 9 ha segnato 16 reti in 34 partite. Meno bene la stagione seguente, con Sinisa Mihajlovic prima e Cristian Brocchi poi come allenatori: appena 4 reti in sole 12 partite.

Il Milan ha ringraziato Menez con un tweet su X: "Grazie per la magia, Jeremy". Il video, ovviamente, il meraviglioso gol con il Parma di tacco.