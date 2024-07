Mercato, Fonseca tranquillo: "Sappiamo quello che vogliamo. La priorità è l'attaccante"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo.

MN - All'8 di luglio ancora nessun acquisto. Quando arriveranno gli acquisti? A che punto siamo con l'attaccante? Cosa è successo con Zirkzee? "Noi abbiamo una frase in portoghese che dice "la fretta è nemica della perfezione". Abbiamo una situazione puntuale e come Zlatan ha detto sappiamo quello che vogliamo. Nel momento giusto avremo il giocatore"

Più fondamentale l'arrivo di un difensore o il numero 9? Come si migliora il rendimento difensivo? "Ho studiato la squadra e non voglio fare paragoni con il passato. Devo guardare a ciò che devo imparare. Una delle cose che dobbiamo migliorare per vincere è essere una squadra più equilibrata. Ho studiato la questione difensiva, dobbiamo migliorare. Questo èm relazionato con il modo di difendere. Ciò che posso dire è che vogliamo una squadra più aggressiva e che difende più lontana dalla nostra porta. Lavorerò per migliorare questa fase. Noi abbiamo dei buoni difensori e non penso sia un problema individuale, dobbiamo migliorare collettivamente. La priorità è l'attaccante in questo momento"