Mercato Milan: se i rossoneri pagano 10 milioni al Monza, Bondo potrebbe arrivare già a gennaio

A gennaio il Milan dovrà rinforzare il centrocampo e uno dei nomi più caldi in questo momento è quello di Warren Bondo, mediano del Monza che è sul taccuino del dt milanista Moncada già dal 2021 quando giocava ancora nel Nancy. Il giocatore francese, che si trasferirebbe volentieri in rossonero, potrebbe arrivare già a gennaio se la dirigenza di via Aldo Rossi decidesse di investire subito i soldi necessari per strappare Bondo al Monza (circa 10 milioni di euro), con l'ad dei brianzoli Galliani che poi potrebbe reinvestirli su una punta. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Intervenuto in conferenza stampa prima del Verona, Paulo Fonseca ha parlato così del mercato di gennaio: "Adesso so che comincia ad essere il tema principale delle conferenze, ma è presto. Quello che posso dire è che parliamo sempre, la società è sempre attenta al mercato e se abbiamo bisogno loro sono sempre pronti per intervenire".