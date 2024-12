Mercato Milan, Tare: "Se non partirà nessuno, non credo farà operazioni importanti"

vedi letture

Igli Tare, ex attaccante ed ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del mercato di gennaio che inizierà tra pochi giorni. Ecco le su parole sul Milan: "I giocatori di talento li ha, ma ha perso punti in partite chiave. Se non partirà nessuno, non credo farà operazioni importanti".

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY