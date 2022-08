Mertens verso il Galatasaray: per lui pronto un contratto da 3,5 milioni a stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver salutato il Napoli con un bel messaggio sui social, Dries Mertens è alla ricerca concreta di una squadra in vista dell’ormai imminente stagione calcistica. L’attaccante belga, come scrive il Corriere dello Sport, è a un passo dal vestire la maglia del Galatasaray. Per lui è infatti pronto un contratto da 3,5 milioni l’anno, oltre un milione in più a stagione di quanto offriva Aurelio De Laurentiis. Le parti sono molto vicine, Mertens può ripartire dalla Turchia.