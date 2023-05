Messias a DAZN: "Leao mi ha detto che sta bene, ora ci aspetta la sfida più importante dell'anno"

MilanNews.it

Junior Messias, ala del Milan, ha parlato a DAZN al termine della sfida contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

Qual è il clima nello spogliatoio? “Siamo concentrati, ci aspetta la sfida più importante dell’anno. C’è poco da festeggiare, siamo già concentrati sulla prossima partita”.

Come ti senti fisicamente? “Cerco sempre di dare il massimo, oggi non era facile giocare con questa temperatura. Cerco di lavorare sempre per mettermi a disposizione del mister, che sia metà partita, che sia 90 minuti come oggi, era da un po’ che non facevo una partita intera, sicuramente mi manca ancora un po’ di condizione ma mi sento bene”.

Su Leao: “Rafa mi ha detto che sta bene e che non c’è niente di serio”.

Sul gruppo: “L’importante è che chi gioca dia il massimo. Noi siamo un gruppo unito e chi va in campo è sempre pronto per dare tutto per la squadra. E secondo me per questo abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso, perché siamo stati squadra ed è la nostra forza”.