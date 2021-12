Messias: "La vita fuori dal calcio non è facile, io ora non mi esalto"

Nel corso della sua lunga intervista per StarCasinò Sport con Carlo Pellegatti (qui l'intervista completa), Junior Messias ha parlato delle differenze tra vita "normale" e vita da calciatore:

Hai lottato per arrivare fin qui. Secondo te puoi insegnare qualcosa sul piano umano a questi grandi professionisti e calciatori qui al Milan? Potresti essere un esempio in qualche cosa? “Non lo so, magari un esempio di vita. Ti dico la verità, il calcio è un mondo diverso da quello reale che c’è fuori. Lì ci sono persone che soffrono, che si alzano alle 5 di mattina e rientrano a casa alle 8 di sera. Magari alcuni non hanno vissuto questo. Non è facile la vita fuori dal calcio. Magari da piccolo inizi a giocare e il calcio ti dà la possibilità di avere una vita migliore, una vita diciamo lussuosa che tanti non hanno. Capire quello che sono gli altri, che vivono in quel mondo parallelo a questo”.

E tu questo ce l’hai sempre presente? “Io vivo la mia vita tranquillo come prima, non mi esalto davanti alle persone. Se qualcuno mi chiede una foto o un autografo lo faccio volentieri, perché l’ho vissuto anche io”.