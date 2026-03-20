Messico, i convocati per le amichevoli contro Portogallo e Belgio: non c'è Gimenez

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Oggi alle 11:20News
di Enrico Ferrazzi

Javier Aguirre, ct del Messico, ha reso noto la lista dei giocatori convocati per le prossime amichevoli contro Portogallo e Belgio, che si disputeranno rispettivamente il 28 e il 31 marzo. Nell'elenco, come prevedibile, non è presente l'attaccante rossonero Santiago Gimenez che non è ancora tornato in campo dopo l'operazione alla caviglia di metà dicembre (non gioca una partita ufficiale da fine ottobre).