Messico, i convocati per le amichevoli contro Portogallo e Belgio: non c'è Gimenez
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Javier Aguirre, ct del Messico, ha reso noto la lista dei giocatori convocati per le prossime amichevoli contro Portogallo e Belgio, che si disputeranno rispettivamente il 28 e il 31 marzo. Nell'elenco, come prevedibile, non è presente l'attaccante rossonero Santiago Gimenez che non è ancora tornato in campo dopo l'operazione alla caviglia di metà dicembre (non gioca una partita ufficiale da fine ottobre).
¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! 🏟️— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026
Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽
📝 Los detalles: https://t.co/WHweVJMZBO#SomosMéxico 🇲🇽
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