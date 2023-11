MIL-BVB (0-0): Giroud spreca la prima occasione. Rigore sbagliato

Un Milan arrembante ha approcciato la sfida contro il Borussia Dormtund: gli sforzi hanno prodotto subito la conquista di un calcio di rigore al quinto minuto, tiro di Chuwueze e fallo di mano di Schlotterbeck. Dal dischetto va Olivier Giroud: il tiro del francese, solitamente una sentenza, viene però neutralizzato da Kobel. Prima grande chance sprecata per i rossoneri.

Segui Milan-Borussia Dortmund - match valevole per la quinta giornata del gruppo F di Champions League e fondamentale per il futuro europeo dei rossoneri in questa stagione - in chiaro su Canale 5, a pagamento su Infinity e Sky Sport. Se sei fuori casa e vuoi rimanere aggiornato live su quello che accade a San Siro, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: CLICCA QUI!