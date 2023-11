MIL-BVB (1-1). Ennesimo infortunio per il Milan! Thiaw lascia il campo: entra Krunic

vedi letture

Incredibile a San Siro: al miniuto 51 della partita contro il Borussia Dormtund, si è infortunato muscolarmente il difensore centrale Malick Thiaw, nel tentativo di inseguire un avversario. Pioli, già in eccessiva emergenza nel reparto difensivo, è costretto a mandare in campo Rade Krunic fuori ruolo. Un altro ostacolo nella difficile gara di questa sera e primo cambio speso per i rossoneri.

Segui Milan-Borussia Dortmund - match valevole per la quinta giornata del gruppo F di Champions League e fondamentale per il futuro europeo dei rossoneri in questa stagione - in chiaro su Canale 5, a pagamento su Infinity e Sky Sport. Se sei fuori casa e vuoi rimanere aggiornato live su quello che accade a San Siro, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: CLICCA QUI!