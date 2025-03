MIL-COM (0-1): ammonito Musah. Diffidato, salterà la trasferta di Napoli

Lasciato in campo per via del cartellino giallo a Warren Bondo, Yunus Musah non ci ha messo neanche 3 minuti ad essere ammonito anche lui. Il direttore di gara ha deciso di estrarre il cartellino giallo nei confronti dell'americano per una trattenuta piuttosto vistosa del numero 80 nei confronti di Assane Diao.

Diffidato, Yunus Musah salterà la trasferta di Napoli in programma il prossimo 30 marzo di rientro dalla sosta per le Nazionali.