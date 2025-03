MIL-COM (0-1): doppio cambio, entrano Jimenez e Fofana. Fuori Theo e Bondo

vedi letture

Riparte la partita tra Milan e Como a San Siro, valida per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sono costretti nuovamente a rimontare una partita, come spesso è accaduto nel corso di questa stagione, dopo che nel primo tempo la squadra di Fabregas è andata avanti grazie al gol di Da Cunha.

Sergio Conceicao opera due cambi per cercre di invertire anche la rotta di questa gara: escono Theo Hernandez, ancora sotto tono, e Warren Bondo, ammonito, ed entrano Alex Jimenez e Youssouf Fofana. Cambio anche per il Como che toglie Kempf, non al meglio dopo uno scontro nella prima frazione, e mette dentro Dossena.

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Fofana, Pavlovic, Terracciano, Joao Felix, Abraham, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf; Da Cunha, Caqueret; Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone. A disp.: Reina, Iovine, De Alli, Gabrielloni, Douvikas, Dossena, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Vojvoda, Van der Brempt. All. Cesc Fabregas.