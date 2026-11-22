MIL-FRO (5-1): doppio cambio Amorim, entrano Pavlovic e Estupinan
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MIL-FRO 5-1, 70' ENTRANO PAVLOVIC E MUSAH. Doppio cambio per Ruben Amorim che decide di inserire a una ventina di minuti dalla fine sia Strahinja Pavlovic che Pervis Estupinan. Escono un buon Diawara e il solito generosissimo Musah. Ancora non c'è spazio per Camarda o Comotto, nonostante il tecnico portoghese abbia ancora un cambio a disposizione.
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