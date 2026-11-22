MIL-FRO (3-1): problemi per Ramos, entra Alpha Cisse. La ricostruzione
MIL-FRO 3-1, 51' ENTRA CISSE PER RAMOS. Neanche la gioia di godersi il terzo gol della serata che Ruben Amorim è costretto al cambio. Proprio nell'azione della rete di Jashari che ha accompagnato, Gonçalo Ramos ha accusato un piccolo problema: per evitare guai peggiori, il tecnico rossonero ha deciso subito di togliere il centravanti portoghese inserendo Alphadjo Cisse. Da valutare le condizioni nelle prossime ore.
Da quanto riportato dal bordocampista di Dazn, subito dopo il gol di Jashari, Ramos si è accasciato brevemente a terra, segnalando alla panchina un problema. Poi è rimasto in campo due o tre minuti, prima di essere sostituito. Al momento del cambio il portoghese non sembrava entusiasta, questo fa ben sperare sull'entità del problema accusato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan