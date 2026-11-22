News Milan e Frosinone danno spettacolo, Pairetto no. Errore clamoroso del direttore di gara

Milan e Frosinone danno spettacolo in campo: non l'arbitro Pairetto che fino a questo momento è il peggiore in campo

È terminato il primo tempo tra Milan e Frosinone, 2-1 in favore dei rossoneri che sono andati in vantaggio con l'autogol di Calvani e il gol di Ramos, prima che la partita venisse riaperta dalla zampata di Masini. I primi 45 minuti di San Siro sono stati, oggettivamente, un bello spettacolo e molto divertenti sia per i tifosi interessati che per quelli neutrali. Due squadre che stanno giocando a viso aperto e con ritmi molto elevati. Uno spettacolo, appunto: non quello che sta invece mostrando l'arbitro Luca Pairetto di Nichelino, il peggiore in campo fino a questo momento.

L'errore più clamoroso di tutti arriva al minuto 35. Dalla destra Rabiot si libera benissimo di un avversario e un attimo dopo aver scaricato il pallone su Ramos al limite dell'area per un 2 contro 1, viene steso da Cittadini. Passa più di una frazione di secondo e il Milan ha una chiarissima occasione da gol ma Pairetto decide clamorosamente di fischiare non concendendo il vantaggio e fermando sul più bello i rossoneri che giustamente sono increduli, così come Amorim in panchina. In generale direzione molto particolare di Pairetto che ha lasciato correre su diverse situazioni che sembravano lampanti e anche con i cartellini sta mantenendo una linea molto dubbia.