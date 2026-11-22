Compagnoni: "Curioso di vedere come si schiereranno i trequartisti del Milan oggi"
Nel pre partita di Milan-Frosinone, sfida valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A Enilive, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan di Ruben Amorim, tra la suggestione Endrick e la curiosa posizione in campo dei tre trequartisti alle spalle doi Gonçalo Ramos stasera. Di seguito le sue dichiarazioni: "Endrick potrebbe arrivare anche come semplice alternativa a Ramos, e sarebbe un’alternativa di lusso. Vederli insieme solo in alcune partite".
Sullo schieramento dei trequartisti: "io sono curioso di vedere come si posizioneranno i trequartisti, perché Pulisic e Moreira possono entrambi giocare dal lato del loro piede forte. Sono poi curioso di vedere Rabiot, che si abbasserà per giocare con Musah e Modric. Il Milan dal centrocampo in su sarà abbastanza camaleontico”.
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