Gonçalo Ramos ritrova la via del gol in campionato dopo 35 giorni
Finalmente! Dopo 35, lunghissimi, giorni, Gonçalo Ramos ritrova la via del gol in campionato. Il portoghese inizia lui l'azione sdradicando palla ad un avversareio davanti la sua area di rigore, e la chiude trafiggendo Palmisani sfuttando l'assist al bacio di un indemoniato Adrien Rabiot. L'urlo liberatorio al momento del gol fa capire quanto Ramos fosse il primo a soffrire questo digiuno da gol.
MILAN-FROSINONE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: PALERMO – LAUDATO
IV uomo: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
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