MN - Milan-Frosinone, il dato sulle presenze a San Siro: 76585 biglietti venduti
Il Milan ha comunicato il dato definitivo degli spettatori presenti questa sera a San Siro per la gara contro il Frosinone, valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A Enilve: sono stati venduti 76.585 biglietti, abbonamenti compresi.
MILAN-FROSINONE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: PALERMO – LAUDATO
IV uomo: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
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