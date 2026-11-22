MIL-FRO (2-0): eccolo! Il gol del Pistolero Ramos: raddoppio!
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MILAN-FROSINONE, 19' GOL RAMOS. Un grande Milan negli spazi e nella gestione palla, trova il raddoppio con Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese con grande determinazione ha recuperato palla su Calvani al limite dell'area rossonera e ha lanciato il contropiede rossonero. Musah lancia il fulmine Moreira che serve al momento giusto l'inserimento di Rabiot bravissimo a servire in area Ramos che aveva seguito l'azione: a tu per tu con Palmisani, il Pistolero non ha sbagliato. Raddoppio rossonero e grande divertimento a San Siro!
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