Amorim: "Ramos non segna? Rabiot può farlo, Pulisic, Moreira..."

Un estratto delle dichiarazioni di Ruben Amorim, tecnico del Milan, nel prepartita della sfida contro il Frosinone a San Siro ai microfoni di Dazn. In questo estratto l'allenatore rossonero ha parlato della difficoltà di Ramos di segnare e della squadra ad aiutarlo.

Non è che i compagni di Ramos sono troppo finalizzatori e non riescono ad aiutarlo?

"Abbiamo bisogno di tempo per allenare questo aspetto e a volte cambiamo un po' perché abbiamo avuto degli infortuni che hanno modificato il nostro modo di giocare. Quindi ci serve tempo per lavorare su ogni principio. Le caratteristiche dei giocatori sono importanti, ma Rabiot è un giocatore che può portare gol, Pulisic può portare gol, Moreira può portare gol e lo ha dimostrato contro l'Inter. Quindi contano più i principi della squadra, la rotazione della squadra, che le caratteristiche dei giocatori"