MIL-FRO (1-0): Modric illumina, Rabiot devastante: Diavolo in vantaggio!

MILAN-FROSINONE 1-0, 4' AUTOGOL CALVANI. Il Milan trova subito il vantaggio dopo 4 minuti! Dopo una partenza a razzo del Frosinone, che ha scheggiato una traversa con Masini, i rossoneri si sono messi a lavorare con pazienza e hanno colpito la difesa alta avversaria: passaggio illuminante di Luka Modric in profondità per Adrien Rabiot che si invola verso la porta e nell'appoggiare per Pulisic ha tovato invece la deviazione decisiva di Calvani che se la butta dentro. Partenza migliore non poteva esserci!