MIL-FRO (2-1): il Frosinone accorcia le distanze con Masini

MILAN-FROSINONE 2-1, 25' GOL MASINI. Il Frosinone non è domo e accorcia le distanze al 25°: partita apertissima e frizzante. A segno Patrizio Masini che sfrutta una difesa del Milan troppo passiva e non veloce a liberare il pericolo dall'area di rigore. Il pallone arriva dalle parti del centrocampista di Alvini che con un tocco sotto docile anticipa l'uscita di Maignan e riaccende le speranze del Frosinone che in ogni caso è rimasto in partita.