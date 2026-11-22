Milan-Frosinone 2-1 a fine primo tempo: bella partita a San Siro, ritmi altissimi

Questo il racconto del primo tempo del match che si sta giocando a San Siro tra Milan e Frosinone

Bellissimo primo tempo a San Siro tra Milan e Frosinone con i rossoneri che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1. Diavolo in vantaggio dopo appena 4' grazie ad un autogol di Calvani, poi al 19' è arrivato il raddoppio di Ramos su assist di Rabiot. Ma la squadra di Alvini non è venuta a San Siro per fare da spettatrice, anzi ha provato a farsi vedere in avanti con continuità per tutti i primi 45' e al 25' ha accorciato le distanze con Masini. Ritmi altissimi in campo con le due squadre che non si sono risparmiate e hanno giocato entrambe a viso aperto.

Questo il tabellino di Milan-Frosinone, gara valida per la 12^ giornata di Serie A:

MILAN-FROSINONE 2-1 (fine primo tempo)

MARCATORI: 4' aut.Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F)

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Cittadini (F), Calò (F),

RECUPERO: 1' PT