News Fondazione Milan omaggia il Capitano Baresi prima del Frosinone: la gallery

Le immagini del toccante momento di ricordo del Capitano Franco Baresi con Fondazione Milan prima di Milan-Frosinone

Prima di Milan-Frosinone, come annunciato qualche giorno fa, si è tenuto un momento molto emozionante che ha avuto come suo centro ancora una volta l'eterno Capitano Franco Baresi. Sul campo, qualche minuto prima del fischio di inizio, sono stati valorizzati i progetti di Fondazione Milan e di alcuni suoi beneficiari, in particolare i ragazzi che partecipano all'iniziativa del Calcio Seduto.

Poi, il momento toccante con alcune vecchie glorie e i dipendenti di Casa Milan che si sono disposti lungo la linea del fallo laterale, ognuno con la maglia Baresi 6 nella versione europea. Applauso e commozione in tutto lo stadio. Per questa iniziative erano presenti Daniele Massaro, Mauro Tassotti, Roberto Donadoni, Filippo Galli e Massimo Ambrosini. Il Capitano Baresi è stato così omaggiato anche per quanto ha fatto in Fondazione Milan, per cui era sempre in prima linea anche come consigliere d'amministrazione.