Fondazione Milan omaggia il Capitano Baresi prima del Frosinone: la gallery
Prima di Milan-Frosinone, come annunciato qualche giorno fa, si è tenuto un momento molto emozionante che ha avuto come suo centro ancora una volta l'eterno Capitano Franco Baresi. Sul campo, qualche minuto prima del fischio di inizio, sono stati valorizzati i progetti di Fondazione Milan e di alcuni suoi beneficiari, in particolare i ragazzi che partecipano all'iniziativa del Calcio Seduto.
Poi, il momento toccante con alcune vecchie glorie e i dipendenti di Casa Milan che si sono disposti lungo la linea del fallo laterale, ognuno con la maglia Baresi 6 nella versione europea. Applauso e commozione in tutto lo stadio. Per questa iniziative erano presenti Daniele Massaro, Mauro Tassotti, Roberto Donadoni, Filippo Galli e Massimo Ambrosini. Il Capitano Baresi è stato così omaggiato anche per quanto ha fatto in Fondazione Milan, per cui era sempre in prima linea anche come consigliere d'amministrazione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan