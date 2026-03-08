MIL-INT (1-0): doppio cambio, entrano Fullkrug e Ricci. Fuori Leao

vedi letture

Milan-Inter 1-0, minuto 73. Arrivano i primi cambi per il Milan e per Massimiliano Allegri che a poco meno di 20 minuti dal termine decide di mandare in campo Niclas Fullkrug e Samuele Ricci. A lasciare il campo sono Rafael Leao e Youssouf Fofana. Peso in attacco per i rossoneri e freschezza in mezzo al campo.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu