MIL-INT (1-0): incredibile, Estupinan manda in vantaggio il Diavolo!
Milan-Inter 1-0, 35' GOL ESTUPINAN. Il Milan passa in vantaggio al minuto 35 e stappa il Derby con l'uomo più inatteso ma il più chiacchierato della vigilia: Pervis Estupinan! Grandissima azione milanista con Fofana che, dopo una bella sponda di Leao, imbuca per il sudamericano che a tu per tu con Sommer la incastona all'incrocio e firma il suo primo gol in Italia! Partita fin qui equilibrata.
Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu
