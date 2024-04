MIL-ROM (0-1): la Roma passa in vantaggio con Mancini. Proteste nel Milan

Gol della Roma a San Siro al 17' con Mancini, che colpisce tutto solo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In precedenza era stato ammonito Stefano Pioli per proteste, in quanto l'azione prima del corner era nata da un fuorigioco di Lukaku.