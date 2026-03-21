MIL-TOR (2-1): Rabiot! Col 4-3-3 è tutta un'altra cosa!
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GOL DEL MILAN! RABIOT! Rossoneri di nuovo in vantaggio, ma soprattutto rossoneri che hanno ripreso a giocare a calcio dopo un primo tempo al limite della depressione sportiva! Squadra schierata col 4-3-3 che riesce ad avere finalmente una manovra offensiva fluida e continua. Azione prolungata che si accende con la solita genialata di Modric: palla dentro per Pulisic che dal fondo mette in mezzo, Rabiot insacca di coscia sul secondo palo. Torino in bambola, stordito dalla velocità dell'azione. 2-1 al minuto 54.
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