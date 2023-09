MIL-VER (1-0): la sblocca il capitano! Rafa subito in gol

GOL DEL MILAN! A segno il capitano Rafa Leao! Palla recuperata a centrocampo da Giroud, Leao parte e non lo prende nessuno. A tu per tu non sbaglia e di sinistro lo beffa. 1-0 Milan, gran gol!