Milan, 11 anni fa il primo gol di El Shaarawy in rossonero: contro l'Udinese finì 1-1

Era il 21 settembre 2011 quando alla quarta giornata del campionato di Serie A 2011/2012, Stephan El Shaarawy realizzava il suo primo gol con la maglia del Milan. I rossoneri campioni d’Italia in carica scesero in campo quel giorno orfani di Zlatan Ibrahimovic contro l’Udinese a San Siro. Davanti a 37.500 spettatori (era un mercoledì, e dunque un turno infrasettimanale), e agli ordini dell’arbitro Luca Banti, la formazione allenata all’epoca da Massimiliano Allegri sfidò i bianconeri di Francesco Guidolin. Il risultato finale del match fu di 1-1, ma quello che si ricorda di questa partita è che a realizzare il gol del pareggio per il Milan è stato El Shaarawy, alla sua prima marcatura in maglia rossonera. Entrato dopo 20 minuti di gioco a seguito dell’infortunio accorso ad Alexandre Pato, il Faraone al minuto 63 pareggiò i conti e fissò il risultato. Nell’Udinese il gol del vantaggio era stato siglato da Antonio Di Natale.