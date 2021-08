Milan, 4 gol in un primo tempo di Serie A mancavano da 10 anni: il precedente

Come riportato sul sito del Milan al termine della vittoria per 4-1 contro il Cagliari, i rossoneri hanno segnato 4 gol in un primo tempo di Serie A per la prima volta dal novembre 2011, contro il Chievo. In quell’occasione il Milan vinse la partita per 4-0 segnando solo nel primo tempo con Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic (doppietta) e Alexandre Pato.