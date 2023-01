MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il momento negativo del Milan è tutto nei numeri dell’attacco e della difesa. La squadra di Stefano Pioli nelle ultime due partite, ovvero contro l’Inter in Supercoppa italiana e ieri in casa della Lazio, ha incassato la bellezza di sette gol, senza realizzarne nemmeno uno. Un crollo evidente per la squadra di Pioli.