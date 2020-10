Milan, 8 vittorie di file da inizio stagione

Quattro successi in campionato e quattro in Europa. Il Milan da quando è iniziata la stagione sa solo vincere, nemmeno un punto lasciato per strada. In campionato ha battuto Bologna, Crotone, Spezia e Inter, in Europa League invece ha iniziato dai preliminari ma ha fatto fuori Shamrock Rovers, Bodo Glimt e Rio Ave (questa attraverso i rigori), poi ieri sera il quarto successo contro il Celtic. Otto in totale per un periodo strepitoso.