Milan, a gennaio un solo infortunio muscolare. A ottobre erano stati 7!

Per settimane, in casa rossonera si è parlato tantissimo del tema degli infortuni. I tifosi milanisti sono liberi di fare tutti i gesti scaramantici che vogliono, ma nel 2024 il Milan sembra aver invertito la tendenza: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, a gennaio il Diavolo ha avuto un solo infortunio muscolare (sovraccarico in regione adduttoria sinistra per Florenzi che è già rientrato).

Nei mesi precedenti, purtroppo, la situazione era stata ben diversa: sette infortuni muscolare a ottobre, cinque a novembre e quattro a gennaio. Qualcosa per fortuna sembra essere cambiato e anche i lungodegenti sono pronti a rientrare: il primo a farlo sarà Malick Thiaw che punta a tornare in campo tra una ventina di giorni. Poi toccherà a Tomori e Kalulu, attesi a marzo.