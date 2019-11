Milan, a Ibra piacciono le sfide: su questo punto stanno insistendo i dirigenti rossoneri

Non è un mistero che a Zlatan Ibrahimovic piacciano le sfide e propio su questo punto stanno insistendo i dirigenti del Milan per provare a convincerlo ad accettare la proposta milanista: altrove lo svedese potrebbe guadagnare di più, ma in rossonero metterebbe alla prova per primo se stesso e inoltre avrebbe l'arduo compito di riportare in alto il club di via Aldo Rossi. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.